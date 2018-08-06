«نيكي» يرتفع 0.05% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».
وصعد «نيكي» 0.05 % إلى 22536.05 نقطة في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 0.02 % إلى 1742.97 نقطة.
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