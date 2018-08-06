«نيكي» يرتفع 0.05% في بداية التعامل بطوكيو

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وصعد «نيكي» 0.05 % إلى 22536.05 نقطة في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 0.02 % إلى 1742.97 نقطة.