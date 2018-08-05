اعتقال مسؤول العملات الأجنبية في المصرف المركزي الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 07:37 مساء
مكتب صيرفة في طهران. (فرانس برس)

أعلن الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، الأحد، اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي غداة عزله من منصبه.

ونقلت وكالات الأنباء عن إيجئي قوله: «تم اعتقال عديد الأشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة مع أربعة من السماسرة وأحد الصرافين باتهامات اقتصادية»، بحسب «فرانس برس». وأقال محافظ البنك المركزي الجديد، عراقجي، وهو ابن شقيق نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، السبت بسبب طريقة معالجته أزمة صرف العملة الوطنية.

وخسر الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته منذ أبريل بسبب المخاوف من إعادة العمل بالعقوبات الأميركية. وقد أثارت محاولة سيئة لتثبيت سعر صرف الريال في أبريل مضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء واتهامات بالفساد المستشري من قبل أولئك الذين لديهم إمكان الوصول إلى أسعار صرف عملات حكومية أقل كلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيغال مبعوثًا روسيًا لشؤون الاتصالات الإنسانية مع أميركا
منوعات
كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
الجفاف يلتهم نصف مساحة العراق المزروعة في 2018
دولى
عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية
دولى
بعد كوريا.. الفلبين تلوّح بإرسال سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
الأمير الوليد بن طلال يعود للأضواء عبر صفقة بمليار ريال
عربى
لودريان: إيطاليا وافقت خلال اجتماع باريس على إجراء انتخابات ليبيا نهاية 2018
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلطة المعدنوس لشعر ناعم