اعتقال مسؤول العملات الأجنبية في المصرف المركزي الإيراني

مكتب صيرفة في طهران. (فرانس برس)

أعلن الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، الأحد، اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي غداة عزله من منصبه.

ونقلت وكالات الأنباء عن إيجئي قوله: «تم اعتقال عديد الأشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة مع أربعة من السماسرة وأحد الصرافين باتهامات اقتصادية»، بحسب «فرانس برس». وأقال محافظ البنك المركزي الجديد، عراقجي، وهو ابن شقيق نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، السبت بسبب طريقة معالجته أزمة صرف العملة الوطنية.

وخسر الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته منذ أبريل بسبب المخاوف من إعادة العمل بالعقوبات الأميركية. وقد أثارت محاولة سيئة لتثبيت سعر صرف الريال في أبريل مضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء واتهامات بالفساد المستشري من قبل أولئك الذين لديهم إمكان الوصول إلى أسعار صرف عملات حكومية أقل كلفة.