وزير بريطاني يرجح انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

وزير التجارة الدولية في بريطانيا ليام فوكس (ا ف ب)

رجح وزير التجارة البريطاني ليام فوكس أن تغادر لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بسبب «تعنت» بروكسل، وفق ما نقلت عنه جريدة «صنداي تايمز» الأحد.

وقال الوزير المؤيد لـ «بريكست» إن احتمال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق بات الآن أكبر ملقيًا باللوم على كبير مفاوضي التكتل ميشال بارنييه.

وقال في مقابلة مع «صنداي تايمز»: «أعتقد أن تعنت المفوضية (الأوروبية) يدفعنا نحو عدم التوصل إلى اتفاق».

وأضاف أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي عدم منح الأولوية «لمصلحة الأوروبيين الاقتصادية فإن بريكست سيكون بيروقراطيًا وليس بريكست للشعب وبالتالي لن تكون هناك سوى نتيجة واحدة».

وأفاد أن بارنييه رفض خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأخيرة التي وافقت عليها حكومتها بحجة أنهم لم يقدموا على مثل هذا الشيء من قبل.

ولذلك، اعتبر فوكس أنه للاتحاد الأوروبي أن «يظهر لنا أن بمقدوره اقتراح ما يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة إلينا».

والتقت ماي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة لمناقشة خطتها بشأن «بريكست» التي أدت إلى انقسامات في حكومتها وفشلت إلى الآن في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي.

ولدى رئيسة الوزراء بضعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل المرتقب في 29 مارس 2019 والذي ينبغي التوصل إليه قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في منتصف أكتوبر.