قبل العقوبات الأميركية.. إيران تتسلم 5 طائرات «ايه.تي.آر» أخرى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 01:35 مساء
شعار شركة إيران اير على طائرة (رويترز)

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن «إيران إير» تسلمت خمس طائرات أخرى من نوع «ايه.تي.آر» قبل وقت قصير من فرض واشنطن عقوبات على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى.

ووصلت الطائرات الخمس الجديدة من طراز «ايه.تي.آر 72-600 إلى مطار مهراباد في طهران قادمة من تولوز في فرنسا حيث صُنعت وذلك بعد أن توقفت للتزود بالوقود في مدينة أورمية بشمال غرب إيران بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.

يعطى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو أيار معظم الشركات مهلة حتى السادس من أغسطس آب لاستكمال الصفقات مع إيران قبل تطبيق عقوبات أمريكية جديدة.

وضغطت ايه.تي.آر المملوكة لايرباص وليوناردو الإيطالية على السلطات الأمريكية للسماح لها بتسليم الطائرات التي صنعتها لإيران.

وفي أعقاب توقيع الاتفاق النووي الذي سمح لإيران باستئناف المعاملات التجارية مقابل كبح برنامجها النووي طلبت إيران اير شراء 200 طائرة من شركات صناعة طائرات غربية من بينها 20 طائرة من ايه.تي.آر.

ولم يُسلم سوى عدد قليل من الطائرات. وقال مصنعو الطائرات إنهم لا يستطيعون استغلال المهلة بعدما ألغت واشنطن تراخيص التصدير التي تحتاجها جميع شركات صناعة الطيران الغربية لأنها تستخدم مكونات أمريكية بكثافة.

وتضغط ايه.تي.آر، التي سلمت إيران ثماني طائرات بموجب الصفقة وبدأت في تصنيع اثنتي عشرة طائرة، على الخزانة الأمريكية للسماح لها بالاستفادة من المهلة ومنحها تراخيص استيراد جديدة مؤقتة.

وقال أصغر فخرية كاشان مستشار وزير النقل الإيراني لوكالة أنباء العمال شبه الرسمية إن إيران سددت ثمن الطائرات يوم الجمعة قبل يوم من مغادرتها فرنسا. وأضاف فخرية كاشان ”تسليم الطائرات الخمس دليل على التزام أوروبا بالاتفاق النووي“.

وأحجمت ايه.تي.آر عن التعقيب. وقالت مصادر في الصناعة إن العدد النهائي للطائرات التي ستتسلمها إيران سيتضح خلال الأيام المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
الجفاف يلتهم نصف مساحة العراق المزروعة في 2018
دولى
مستقبل الكرة الليبية المهدي الكوت يحترف في تونس
رياضة محلية
بيروني: المظاهرات ضد السياسة الإيطالية في ليبيا «ليست كبيرة»
ليبيا
طفل مكسيكي يدخل الجامعة لدراسة فيزياء الطب الحيوي
منوعات
بعد كوريا.. الفلبين تلوّح بإرسال سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
الأمير الوليد بن طلال يعود للأضواء عبر صفقة بمليار ريال
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية