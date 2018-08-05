قبل العقوبات الأميركية.. إيران تتسلم 5 طائرات «ايه.تي.آر» أخرى

شعار شركة إيران اير على طائرة (رويترز)

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن «إيران إير» تسلمت خمس طائرات أخرى من نوع «ايه.تي.آر» قبل وقت قصير من فرض واشنطن عقوبات على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى.

ووصلت الطائرات الخمس الجديدة من طراز «ايه.تي.آر 72-600 إلى مطار مهراباد في طهران قادمة من تولوز في فرنسا حيث صُنعت وذلك بعد أن توقفت للتزود بالوقود في مدينة أورمية بشمال غرب إيران بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.

يعطى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو أيار معظم الشركات مهلة حتى السادس من أغسطس آب لاستكمال الصفقات مع إيران قبل تطبيق عقوبات أمريكية جديدة.

وضغطت ايه.تي.آر المملوكة لايرباص وليوناردو الإيطالية على السلطات الأمريكية للسماح لها بتسليم الطائرات التي صنعتها لإيران.

وفي أعقاب توقيع الاتفاق النووي الذي سمح لإيران باستئناف المعاملات التجارية مقابل كبح برنامجها النووي طلبت إيران اير شراء 200 طائرة من شركات صناعة طائرات غربية من بينها 20 طائرة من ايه.تي.آر.

ولم يُسلم سوى عدد قليل من الطائرات. وقال مصنعو الطائرات إنهم لا يستطيعون استغلال المهلة بعدما ألغت واشنطن تراخيص التصدير التي تحتاجها جميع شركات صناعة الطيران الغربية لأنها تستخدم مكونات أمريكية بكثافة.

وتضغط ايه.تي.آر، التي سلمت إيران ثماني طائرات بموجب الصفقة وبدأت في تصنيع اثنتي عشرة طائرة، على الخزانة الأمريكية للسماح لها بالاستفادة من المهلة ومنحها تراخيص استيراد جديدة مؤقتة.

وقال أصغر فخرية كاشان مستشار وزير النقل الإيراني لوكالة أنباء العمال شبه الرسمية إن إيران سددت ثمن الطائرات يوم الجمعة قبل يوم من مغادرتها فرنسا. وأضاف فخرية كاشان ”تسليم الطائرات الخمس دليل على التزام أوروبا بالاتفاق النووي“.

وأحجمت ايه.تي.آر عن التعقيب. وقالت مصادر في الصناعة إن العدد النهائي للطائرات التي ستتسلمها إيران سيتضح خلال الأيام المقبلة.