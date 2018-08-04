بعد أسبوع من هجوم الحوثيين.. السعودية تستأنف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب

جنود يمنيون حكوميون في مرفأ مدينة المخا (ا ف ب)

أعلنت السعودية أنها قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءًا من اليوم السبت، بعدما اتخذ التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن «التدابير والإجراءات اللازمة».

وقال وزير الطاقة خالد الفالح، في بيان أوردته «فرانس برس»، إن هذه الإجراءات تضمن «أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي»، من دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.

وكانت المملكة أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 25 يوليو الماضي بعدما تعرضت ناقلتا نفط سعوديتان تحمل كل منهما مليوني برميل إلى هجوم شنه المتمردون الحوثيون في اليمن.

وأكد الفالح أن «أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر هي مصلحة دولية مشتركة و يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها».

وتقود السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التحالف العسكري في اليمن منذ مارس 2015 دعمًا للسلطة المعترف بها دوليًا في مواجهة المتمردين الحوثيين المتهمين من قبل الرياض بتلقي الدعم من إيران.