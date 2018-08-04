بعد أسبوع من هجوم الحوثيين.. السعودية تستأنف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 01:17 مساء
جنود يمنيون حكوميون في مرفأ مدينة المخا (ا ف ب)

أعلنت السعودية أنها قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءًا من اليوم السبت، بعدما اتخذ التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن «التدابير والإجراءات اللازمة».

وقال وزير الطاقة خالد الفالح، في بيان أوردته «فرانس برس»، إن هذه الإجراءات تضمن «أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي»، من دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.

وكانت المملكة أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 25 يوليو الماضي بعدما تعرضت ناقلتا نفط سعوديتان تحمل كل منهما مليوني برميل إلى هجوم شنه المتمردون الحوثيون في اليمن.

وأكد الفالح أن «أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر هي مصلحة دولية مشتركة و يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها».

وتقود السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التحالف العسكري في اليمن منذ مارس 2015 دعمًا للسلطة المعترف بها دوليًا في مواجهة المتمردين الحوثيين المتهمين من قبل الرياض بتلقي الدعم من إيران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد كوريا.. الفلبين تلوّح بإرسال سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
الأمير الوليد بن طلال يعود للأضواء عبر صفقة بمليار ريال
عربى
لودريان: إيطاليا وافقت خلال اجتماع باريس على إجراء انتخابات ليبيا نهاية 2018
ليبيا
في العدد 141: ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا وملف يتامى داعش وعودة ...
ليبيا
بالفيديو.. راكب يسجل اللحظات الأخيرة للطائرة المكسيكية قبل تحطمها
دولى
مصرف ليبيا المركزي ينفي تعديل سعر صرف الدولار
ليبيا
دراسة: احترار القطب الشمالي يذيب جليد أعلى قمم السويد
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة عند غسيل السيارة