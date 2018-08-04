قبل العقوبات.. «إيران للطيران» تتسلم خمس طائرات مدنية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 11:20 صباحا
طائرات إيرانية (الإنترنت)

أعلنت شركة إيران للطيران «إيران إير» السبت أنها ستتسلم خمس طائرات جديدة من شركة «آ تي إر» الفرنسية الإيطالية الأحد، قبل إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة على البلاد.

وأعلنت الشركة، في بيان أوردته «فرانس برس»، أنه «بناءً على اتفاقات موقعة، ستسلم خمس طائرات آ تي إر جديدة في مطار مهر آباد الأحد الساعة 9:00 (4:30 ت غ)».

ويندرج هذا الإعلان في سياق اتفاق وقعته الشركة في أبريل 2017 لشراء عشرين طائرة جديدة، تسلمت منها ثماني إلى الآن.

ويثير إمكان تنفيذ الاتفاق شكوكًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني الموقّع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى الست، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء.

وتشكو إيران من أن هذه العزلة الاقتصادية تمنعها من تجديد أسطولها الجوي المتقادم، ما يعرّض حياة الركاب للخطر.

وأرغمت شركة «آسمان للطيران» في فبراير على تجميد طائراتها «آ تي إر» بعد تحطم إحداها في جبال زاغروس ومقتل الركاب الـ66 على متنها.

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