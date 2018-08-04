الهند تفرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأميركية في سبتمبر

رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت الهند اليوم السبت تطبيق رفع التعريفات الجمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة في 18 سبتمبر وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق.

وشعرت نيودلهي بغضب من رفض واشنطن استثناءها من تعريفات جديدة وقررت في يونيو زيادة ضريبة الاستيراد ابتداء من الرابع من أغسطس على بعض المنتجات الأميركية ومن بينها اللوز والجوز والتفاح ثم أجلت بعد ذلك هذه الخطوة، حسب وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من نيودلهي وواشنطن من بينهم وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس سلسلة من الاجتماعات تشمل إجراء محادثات استراتيجية مع نظرائهم الهنود في سبتمبر.

وزادت حدة الخلافات التجارية بين الهند والولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وارتفع حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 115 مليار دولار في 2016، لكن إدارة ترامب تريد تقليص عجزها مع الهند والذي يبلغ 31 مليار دولار وتحث نيودلهي على تخفيف العوائق التجارية.

وفي يونيو، قررت الهند،أكبر مستوردي اللوز الأميركي في العالم، زيادة رسوم الواردات على هذه السلعة بنسبة 20 % منضمة بذلك إلى الاتحاد الأوروبي والصين في الرد على الزيادات التي قررها ترامب في التعريفات على الصلب والألمونيوم المستورد.

وتعتزم الهند أيضا فرض رسم بنسبة 120 في المئة على واردات الجوز في أقوى خطوة حتى الآن ضد الولايات المتحدة.