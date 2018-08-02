«فاو»: أسعار الغذاء العالمية انخفضت 3.7% في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 03:02 مساء
متسوقون في سوق للخضروات بأديس أبابا. (أرشيفية. رويترز)

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت 3.7% في يوليو مقارنة مع الشهر السابق، وهو أكبر انخفاض شهري منذ ديسمبر الماضي، وذلك بفعل تراجع في أسعار شتى أنواع المحاصيل.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد سجل مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 168.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 175.3 نقطة في يونيو.

وكان الرقم المسجل قبل التعديل لشهر يونيو 173.7 نقطة.

وقالت الفاو: «الانخفاض في يوليو يعود إلى تراجع أسعار التصدير المعروضة للقمح والذرة والأرز»، مضيفة: «أسعار القمح العالمية كانت أقل بشكل عام خلال النصف الأول من الشهر لكن المخاوف بشأن توقعات الإنتاج في الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية بدأت تدفع قيم التصدير للارتفاع مع اقتراب نهاية الشهر».

وسجل مؤشر أسعار منتجات الألبان والسكر أكبر الانخفاضات الفردية.

ولم تذكر الفاو أي توقعات جديدة بشأن إنتاج القمح للعام 2018. وتعلن التوقعات الجديدة المقبلة في الثامن من سبتمبر.

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