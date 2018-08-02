متحدية إجراءات ترامب.. الصين: مستعدون للتهديدات التجارية لأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 01:40 مساء

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن الصين مستعدة تمامًا لأي تهديدات من الولايات المتحدة بتصعيد الحرب التجارية بين البلدين، وإنها سترد للدفاع عن كرامتها ومصالح شعبها.

وقالت الوزارة، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، إن الصين تلتزم بالحوار أداة لحل النزاعات لكن المعاملة بالمثل والوفاء بالتعهدات شرطان للحوار.

كان الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، قال إن الرئيس دونالد ترامب وجه بزيادة رسوم جمركية إلى 25% من 10% مقترحة من قبل، وذلك بعد أن رفضت الصين تلبية طلبات أميركية وردت بفرض رسوم مماثلة.

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 14 شهرًا مقابل الدولار في المعاملات المحلية، اليوم متأثرًا بالمخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ أحدث نبأ الرسوم الجمركية المزمعة اضطرابًا في أسواق الأسهم الصينية.

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