ضغط ترامب على بكين يهبط باليوان إلى أدنى مستوى في 14 شهرًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 12:53 مساء
عملة ورقية فئة 100 دولار فوق عملة فئة 100 يوان في بكين. (أرشيفية. رويترز)

انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 14 شهرًا مقابل الدولار في المعاملات المحلية، اليوم الخميس، متأثرًا بالمخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن البنك المركزي زاد نقطة المنتصف لليوان في بداية التداولات للمرة الأولى في خمس جلسات، لكن العملة الصينية انخفضت في الوقت الذي تستوعب فيه الأسواق نبأ أن الرئيس الأميركي يتطلع إلى تكثيف الضغوط على بكين في نزاعهما التجاري.

ويريد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من النسبة المقترحة في السابق البالغة 10%.

وأحدث النبأ اضطرابًا أيضًا في أسواق الأسهم الصينية.

وقبل فتح السوق اليوم زاد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نقطة المنتصف لسعر صرف اليوان للمرة الأولى في خمس جلسات إلى 6.7942 يوان للدولار بارتفاع 0.5% من سعر القطع السابق البالغ 6.8293.

وفي السوق الفورية، فتح اليوان في معاملات داخل البلاد على 6.8080 للدولار وأنهى التداولات المحلية عند 6.8300، وهو أضعف مستوى إغلاق له منذ يونيو العام الماضي.

ويقول المتعاملون إنهم يتوقعون تداول اليوان في نطاق بين 6.8 إلى 6.85 يوان للدولار في المدى القريب.

ويتعرض اليوان وبقية عملات الأسواق الناشئة لضغوط إضافية جراء زيادة أسعار الفائدة الأميركية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع. لكن بتوصيفه لوضع الاقتصاد بالقوي، فإنه يعزز التوقعات بأن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر.

وارتفع مؤشر الدولار، المستخدم في قياس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، إلى 94.909 بالمقارنة مع إغلاقه السابق عند 94.624.

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