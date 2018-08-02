انخفاض الدولار يدفع الذهب للارتفاع

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة بدعم من ضعف الدولار مقابل الين الياباني في المعاملات الآسيوية.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1218.23 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل 0.65% في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأميركية الآجلة وسجلت 1226.70 دولار للأوقية.

كان الدولار شهد انخفاضًا طفيفًا إلى 111.68 ين ياباني اليوم. لكن العملة الأميركية ارتفعت مقابل عملات رئيسة أخرى بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على سعر الفائدة دون تغيير وقدم تقييمًا متفائلًا لأكبر اقتصاد في العالم، مما يجعله بصدد زيادة تكاليف الإقراض في سبتمبر.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 15.41 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 814.35 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 915.85 دولار للأوقية.