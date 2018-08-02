«النفط» يعوض جزءًا من خسائر اليومين الماضيين

حقل نفط في البصرة. (رويترز)

زادت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتتماسك بعد خسائر تكبدتها في اليومين الأخيرين جراء زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية، وتجدد المخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 72.55 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 2.5% يوم الأربعاء، بحسب «رويترز».

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أو 0.1% إلى 67.72 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.6% في الجلسة السابقة.

وتتأثر أسعار النفط بالتوترات الجارية بشأن التجارة العالمية، وينتاب الأسواق القلق إزاء أي تباطؤ للنمو في أنحاء العالم.