تباطؤ نمو السياحة بدبي في النصف الأول من 2018

أشخاص في القرية العالمية في دبي. (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا دبي زاد 0.5 % في النصف الأول من العام الحالي، وهي وتيرة نمو أبطأ كثيرًا من تلك المسجلة قبل عام والتي بلغت 10.6 %.

وقالت دائرة السياحة إن دبي، بحسب وكالة «رويترز»، استضافت 8.1 مليون سائح أجنبي قضوا ليلة واحدة في الستة شهور المنتهية يوم 30 يونيو، دون أن تذكر الرقم المسجل في الفترة المقابلة قبل عام.

غير أنها ذكرت من قبل أن الإمارة استقبلت 8.06 مليون سائح في النصف الأول من عام 2017، وقالت إن هذا يمثل زيادة بنسبة 10.6 % على أساس سنوي.

وقالت دائرة السياحة إن حجم القطاع يقدر بحوالي 109 مليارات درهم (29.7 مليار دولار) في نهاية عام 2017. وتشهد دبي تباطؤًا في بعض القطاعات مثل العقارات بعد نمو قوي استمر سنوات.

وظلت الهند أكبر سوق يفد منها الزوار الدوليون لدبي في عام 2018، حيث ارتفع عدد الزائرين القادمين منها بنسبة 3 % إلى أكثر من مليون سائح في الشهور الستة الأولى مقارنة مع زيادة 21 % في عدد الزوار الهنود قبل عام.

وزاد عدد السائحين الصينين بنسبة 9 % إلى 453 ألفًا والروس بنسبة 74 % إلى 405 آلاف.

وخففت الإمارات العربية المتحدة قواعد منح تأشيرات السفر للصينيين والروس في الأعوام القليلة الماضية بهدف دعم السياحة.

وانخفضت وتيرة نمو حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى ما يقارب الصفر في العام الحالي بعد زيادات قوية على مدى 15 عامًا.