العراق يسجل في يوليو أعلى معدل لصادرات النفط خلال العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 03:54 مساء
خط أنابيب نفط في العراق. (أرشيفية. فرانس برس)

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، تحقيق أعلى معدل لصادرات وإيرادات النفط خلال العام الجاري في شهر يوليو الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، بحسب وكالة «فرانس برس»، أن «مجموع الكميات المصدَّرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 109 ملايين و847 ألفًا و268 برميلاً، بإيرادات بلغت سبعة مليارات و597 مليونًا و348 ألف دولار»، موضحًا أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69.163 دولارًا.

ووفق إحصاء أجرته وكالة «فرانس برس»، فقد حقق العراق إيرادات من مبيعات النفط خلال الأشهر السبعة الماضية بلغت 60 مليار دولار.

وأشار جهاد إلى أن «المعدل اليومي للصادرات بلغ 3.543 ملايين برميل يوميًّا»، موضحًا أن «الكميات المصدَّرة تم تحميلها من ميناءي البصرة والعمية ومنصات التحميل في جنوب البلاد من قبل شركات عالمية ومن مختلف الجنسيات».

وفي الآونة الأخيرة، شهدت مدينة البصرة، ثاني أكبر مدن العراق، إضافة إلى مدن جنوبية تظاهرات غاضبة تندد بنقص الخدمات الأساسية والمياه وسوء الإدارة والتدخل الخارجي.

وقُـتل 14 متظاهرًا خلال الاحتجاجات التي طالبت بإجراء إصلاحات في البلاد، حيث يشعر غالبية العراقيين بأنهم محرومون من الموارد النفطية الكبيرة لبلادهم ويعيشون في ظل نقص كبير في الخدمات، خصوصًا الكهرباء والماء.

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