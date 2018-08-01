نمو قطاع الصناعات بمنطقة اليورو يظل ضعيفًا وسط مخاوف تجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 01:49 مساء
عملات يورو معدنية (أرشيفية: رويترز)

أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، أن نمو قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو ظل ضعيفًا في يوليو، بفعل مخاوف من التوترات التجارية والرسوم الجمركية وزيادة الأسعار، وهو ما حد من التفاؤل.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في يوليو 55.1، بارتفاع طفيف عن 54.9 في يونيو، والذي كان أقل مستوى منذ 18 شهرًا، وفق «رويترز».

ولم تتغير القراءة النهائية للمؤشر عن قراءته الأولية، لكنها تظل أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل مؤشر الإنتاج تحركًا طفيفًا مماثلًا، حيث ارتفع إلى 54.4 من 54.2 في يونيو، والتي كانت أقل قراءة منذ نوفمبر 2016.

لكن المسح أظهر أن مؤشر مديري المشتريات للطلبيات الجديدة لم يشهد تغيرًا في يوليو عن مستواه في يونيو، وهو ما حد من التفاؤل.

وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 62.4 من 60.7 من يونيو، لكنها إحدى أدنى القراءات خلال عامين.

وربما تأثر الطلب أيضًا بارتفاع الأسعار. فقد أظهرت البيانات الأولية الرسمية، الثلاثاء، أن التضخم في منطقة اليورو بلغ 2.1% في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم عند أقل قليلًا من 2%.

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