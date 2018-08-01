بكين تهدد بالرد على أي ضرائب أميركية جديدة على السلع الصينية

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة المزيد من الخطوات التي تعرقل التجارة، وذلك بعدما قال مصدر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات من السلع الصينية قيمتها 200 مليار دولار.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية في بكين اليوم الأربعاء بحسب وكالة «رويترز»، أن الضغوط الأميركية على التجارة لن تجدي نفعًا، وأن بكين تؤيد دومًا اللجوء للحوار في حل النزاعات التجارية.

وأعلنت واشنطن الشهر الجاري لائحة من السلع المستهدفة التي تصل قيمتها إلى مئتي مليار دولار من المنتجات الصينية، بينها الأسماك وإطارات السيارات والورق ومنتجات كيميائية، بعدما فرضت رسومًا جمركية على واردات الغسالات والألواح الشمسية والفولاذ والألمنيوم ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وفق «فرانس برس».