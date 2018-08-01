مخزونات الخام الأميركي ترتفع إلى 413 مليون برميل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 11:28 صباحا

أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام الأميركي بمقدار 5.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 413 مليون برميل.

وذكرت شبكة «سي إن بي سي»، اليوم الأربعاء، أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 791 ألف برميل، مخالفة التوقعات، والتي كانت عند هبوط قدره 1.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 264 ألف برميل.

هذا وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 591 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 8.9 مليون برميل يوميًا.

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