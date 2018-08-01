«هواوي» الصينية تتفوق على «آبل» في مبيعات الهواتف الذكية عالميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 11:13 صباحا
مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق هاتف لشركة «هواوري». (أرشيفية. رويترز)

أعلنت شركة «كاناليس» لتحليل البيانات، اليوم الأربعاء، أن شركة «هواوي تخنواغي» الصينية تفوقت على «آبل» الأميركية، وأصبحت ثاني شركة في العالم من حيث مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثاني من العام 2018، بعد شركة «سامسونغ إلكترونيكس».

وأظهرت بيانات شركت «كاناليس» أن الشركة الصينية «ركزت على النمو من خلال الحجم الكبير للمبيعات بأسعار منخفضة للقطعة (الهواتف الذكية)، هاتف هونور، الذي كان العلامة التجارية الرئيسة للشركة في الصين لفترة طويلة، لكنه كان يمثل حجمًا قليلًا في السوق الخارجية، وأصبح الآن عنصرًا رئيسًا في هذه الاستراتيجية»، بحسب وكالة «رويترز».

ووفق البيانات فقد استطاعت شركة «هواوي» بيع 54 مليون هاتف، في الربع الثاني من هذا العام، وهو ما يزيد بنسبة 41% على العام الماضي، وحققت الشركة هذه النتائج بسبب شعبية الهاتف الذكي الرائد «هواوي بي 20».

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