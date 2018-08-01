الذهب يتراجع مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 11:00 صباحا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الدولار الأميركي قبيل إعلان بيان اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية، المقرر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وصعد الدولار الأميركي، المستخدم في تسعير المعدن الأصفر مقابل اليوان وعملات أخرى، اليوم الأربعاء، بعدما قال مصدر مطلع على خطط إدارة ترامب إن البيت الأبيض بصدد إعلان فرض رسوم جمركية أعلى على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وزاد هذا النبأ المخاوف من تصاعد حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة ودفع الأسهم الآسيوية للتراجع في ظل بيانات ضعيفة في المنطقة، وفق «رويترز».

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 1220.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع على نحو طفيف في الجلسة السابقة بفعل انخفاض الدولار مقابل اليوان، بفعل تقارير ذكرت أن الصين والولايات المتحدة تحاولان استئناف المفاوضات لنزع فتيل حرب تجارية محتملة.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1220.10 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، يركز المستثمرون أيضًا على نتيجة اجتماع المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية الذي استمر يومين لمعرفة آفاق سعر الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 15.40 دولار للأوقية.

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