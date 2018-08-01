وزير كويتي: سوق النفط تقترب من الاستقرار

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

قال وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، اليوم الأربعاء إن سوق النفط العالمية تقترب من الاستقرار بناءً على مستويات الإنتاج الحالية للخام، وذلك بعد الاتفاق الأخير بين «أوبك» والمنتجين المستقلين على زيادة الإنتاج.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد قال الرشيد في تصريحات صحفية أثناء جولة في محطة الزُّور الجنوبية لإنتاج الكهرباء: «واضح من مستويات الإنتاج الحالية أننا نصل لمرحلة مستقرة جدًا لأسواق النفط سواء للمنتجين أو المستهلكين».

وأضاف أن إنتاج الكويت الحالي من الخام يبلغ 2.8 مليون برميل يوميًا وفقًا لما جرى الاتفاق عليه في اجتماع فيينا الأخير.

وقال الوزير الكويتي إن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين «أوبك» والمنتجين المستقلين في الجزائر، والمقرر أن يعقد يومي 22 و23 سبتمبر المقبل، سيراجع مستويات إنتاج النفط بعد الاتفاق على زيادة الإنتاج في فيينا.

واتفقت «أوبك» ومنتجون آخرون بقيادة روسيا في يونيو على زيادة الإنتاج لتهدئة سوق النفط.

وردًا على سؤال بخصوص احتمال إغلاق مضيق هرمز، قال الرشيدي إن دول الخليج لديها خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ.

كما عبر عن تفاؤله الشديد بعودة إنتاج الخام من المنطقة المحايدة مع السعودية قريبًا جدًا.

وتوقع الوزير الكويتي الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز من العراق قبل نهاية العام الجاري.

وذكر الرشيدي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الكهرباء والماء، أن بلاده سترسل إلى العراق أربع محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون غالون إمبراطوري يوميًا.

وأشار إلى أن الكويت أرسلت إلى العراق 17 مولدًا متنقلاً للكهرباء، و18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة الكهرباء التي يعاني منها العراق.