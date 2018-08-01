أسعار النفط تتراجع في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 09:21 صباحا
محطة للوقود في بيونغ يانغ (فرانس برس)

تميل أسعار النفط إلى التراجع في آسيا، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاجتماع بالقادة الإيرانيين «عندما يريدون»، الذي فاجأ الأسواق.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم سبتمبر 38 سنتًا ليصل إلى 68.38 دولار في المبادلات الالكترونية في آسيا، وفق «فرانس برس».

أما برميل برنت، نفط بحر الشمال المرجعي في السوق العالمية تسليم سبتمبر، فتراجع 28 سنتًا إلى 73.93 دولار.

وفي تبدل مفاجئ، بدا الرئيس الأميركي أنه يفتح الباب لمناقشات على أعلى مستوى دون شروط مسبقة، مع طهران.

وأعلن ترامب في مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي يمنع إيران من التزود بقنبلة نووية، ويرى الرئيس الأميركي أنه «متساهل جدًا».

وأكد ترامب، الإثنين، أنه منفتح على مفاوضات مع القادة الإيرانيين «في أي وقت». وكرر موقفه، الثلاثاء، بالقول: «لديّ شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدًا».

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة أن «التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة الأميركية لن تجدي».

وأضاف: «توصلنا مع الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد الأوربي، وروسيا والصين إلى اتفاق فريد متعدد الأطراف. كان يعمل ولا يمكن للولايات المتحدة أن تلوم إلا نفسها لانسحابها منه ومغادرتها الطاولة».

وبين القضايا الرئيسة لأي محادثات يمكن أن تُجرى بين طهران وواشنطن، العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على إيران وتهدف إلى منع ثالث دولة في منظمة البلدان المصدرة النفط (أوبك) من بيع إنتاجها في الخارج.

وينتظر المستثمرون أيضًا، اليوم الأربعاء، أرقام الاحتياطي الأميركي للخام التي ما زالت تشكل مؤشرًا على مستوى الطلب في أكبر اقتصاد عالمي.

وقالت المحللة من مجموعة «سي إم سي ماركيتس» في سنغافورة، ارغريت يانغ يانغ، إن «المستثمرين سينظرون إلى التقرير حول احتياطات النفط الخام في وزارة الطاقة لتقييم العرض والطلب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العجيلي: ديون مستشفى طرابلس الجامعي بلغـت 80 مليون دينار
ليبيا
تراجع سلة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط» المصري المتوفي خرج على مسؤولية شقيقه من المستشفى
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
السراج: ليس لدي قبيلة ولا ميليشيا ولا أنتمي إلى تيار مؤدلج .. وهذه أسباب أزمات ...
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان