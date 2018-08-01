أسعار النفط تتراجع في آسيا

محطة للوقود في بيونغ يانغ (فرانس برس)

تميل أسعار النفط إلى التراجع في آسيا، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاجتماع بالقادة الإيرانيين «عندما يريدون»، الذي فاجأ الأسواق.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم سبتمبر 38 سنتًا ليصل إلى 68.38 دولار في المبادلات الالكترونية في آسيا، وفق «فرانس برس».

أما برميل برنت، نفط بحر الشمال المرجعي في السوق العالمية تسليم سبتمبر، فتراجع 28 سنتًا إلى 73.93 دولار.

وفي تبدل مفاجئ، بدا الرئيس الأميركي أنه يفتح الباب لمناقشات على أعلى مستوى دون شروط مسبقة، مع طهران.

وأعلن ترامب في مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي يمنع إيران من التزود بقنبلة نووية، ويرى الرئيس الأميركي أنه «متساهل جدًا».

وأكد ترامب، الإثنين، أنه منفتح على مفاوضات مع القادة الإيرانيين «في أي وقت». وكرر موقفه، الثلاثاء، بالقول: «لديّ شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدًا».

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة أن «التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة الأميركية لن تجدي».

وأضاف: «توصلنا مع الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد الأوربي، وروسيا والصين إلى اتفاق فريد متعدد الأطراف. كان يعمل ولا يمكن للولايات المتحدة أن تلوم إلا نفسها لانسحابها منه ومغادرتها الطاولة».

وبين القضايا الرئيسة لأي محادثات يمكن أن تُجرى بين طهران وواشنطن، العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على إيران وتهدف إلى منع ثالث دولة في منظمة البلدان المصدرة النفط (أوبك) من بيع إنتاجها في الخارج.

وينتظر المستثمرون أيضًا، اليوم الأربعاء، أرقام الاحتياطي الأميركي للخام التي ما زالت تشكل مؤشرًا على مستوى الطلب في أكبر اقتصاد عالمي.

وقالت المحللة من مجموعة «سي إم سي ماركيتس» في سنغافورة، ارغريت يانغ يانغ، إن «المستثمرين سينظرون إلى التقرير حول احتياطات النفط الخام في وزارة الطاقة لتقييم العرض والطلب».