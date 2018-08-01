ترامب يعتزم فرض ضرائب بنسبة 25% على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 08:43 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: فرانس برس)

أفادت تقارير صحفية أميركية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم فرض ضريبة قدرها 25% على سلع صينية مستوردة تصل قيمتها إلى مئتي مليار دولار، وذلك في خضم المواجهة التجارية مع بكين التي يتهمها منذ أشهر بالإقدام على ممارسات «غير عادلة».

وأعلنت واشنطن الشهر الجاري لائحة من السلع المستهدفة التي تصل قيمتها إلى مئتي مليار دولار من المنتجات الصينية، بينها الأسماك وإطارات السيارات والورق ومنتجات كيميائية، بعدما فرضت رسومًا جمركية على واردات الغسالات والألواح الشمسية والفولاذ والألمنيوم ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وفق «فرانس برس».

وقالت إنها قد تفرض رسومًا جديدة بنسبة 10% اعتبارًا من سبتمبر، لكنّ جريدة «واشنطن بوست» نقلت عن مصدر لم تُسمّه أن ترامب يعتزم رفع هذه النسبة من 10 إلى 25%.

يأتي ذلك في وقت لوحظ وجود اطمئنان في الأسواق، أمس الثلاثاء، بدعم من الأمل في استئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستجابت الأسواق بشكل إيجابي لمعلومات أوردتها «بلومبرغ» مفادها بأنّ ممثلين عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وعن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، يُجرون محادثات بحثًا عن سبل لاستئناف المفاوضات.

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