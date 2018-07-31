الذهب يقترب من أسوأ موجة خسائر منذ 2013

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ليتجه المعدن نحو تكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تأثير ارتفاع الدولار وزيادة أسعار الفائدة مما يدفع المضاربين للاحتفاظ بمستوى قياسي من المراكز المدينة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن السعر الفوري للذهب انخفض بنحو 0.3 % عند 1218.2 دولار للأوقية (الأونصة) متجها لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي في أطول موجة انخفاض منذ 2013.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 % إلى 1216.80 دولار للأوقية.

واستقر الدولار مقابل سلة عملات إثر صعوده لثلاثة أشهر مع اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لإعادة تأكيد توقعات الرفع التدريجي لسعر الفائدة في ختام اجتماع ينتهي غدًا الأربعاء.

رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة القياسية مرتين هذا العام ولمح إلى زيادتين أخريين بنهاية السنة.

وهبطت الفضة 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 15.42 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.5 % مسجلًا 823.55 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 % إلى 925.20 دولار.