أسعار النفط تنخفض مدفوعة بمخاوف من زيادة إنتاج «أوبك» في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 12:44 مساء
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع اتجاه خام برنت نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية في عامين، وتنامي القلق من حدوث تخمة معروض نتيجة نمو إنتاج «أوبك» الذي قد يصل إلى أعلى مستوى في 2018.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد نزلت العقود الآجلة لخام برنت سبتمبر 25 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 74.72 دولار للبرميل، بعدما زادت نحو 1% أمس الاثنين. 

ويحل أجل عقد سبتمبر غدًا الأربعاء، ونزل عقد أكتوبر الأنشط 0.3% إلى 75.35 دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتًا أو 0.3% إلى 69.88 دولار للبرميل بعدما ارتفع أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت لتسجيل خسائر حوالي 6% للشهر بأكمله، وهي الأعلى منذ يوليو 2016، بينما يتجه الخام الأميركي لخسارة 5.8% وهي الأكبر منذ أكتوبر 2017.

وأظهر مسح أجرته وكالة «رويترز» أن إنتاج منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) زاد 70 ألف برميل يوميًا إلى 32.64 مليون برميل يوميًا في يوليو، وهو أعلى مستوى هذا العام.|

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