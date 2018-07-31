متحديًا ترامب.. روحاني: إيران لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 11:30 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (رويترز)

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن طهران لا تسعى لإحداث توترات في المنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجي لكنها لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط.

وأضاف روحاني، على موقعه الرسمي بحسب وكالة «رويترز»، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي «غير قانوني»، وأن الكرة أصبحت «في ملعب أوروبا» فيما يتعلق بالمحافظة على العلاقات مع طهران.

وتابع: «الجمهورية الإسلامية لم تسع قط لإحداث توترات في المنطقة ولا ترغب في أي مشاكل في الممرات المائية العالمية، لكنها لن تتخلى بسهولة عن حقها في تصدير النفط».

كانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي جرى التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية والسداسية الدولية في 2015، وأكدت عزمها إعادة فرض العقوبات على إيران، وتحث الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات ضد إيران والحد من استيراد النفط منها.

 

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