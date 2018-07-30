تعيين مهاتير محمد رئيسًا لصندوق الثروة السيادي في ماليزيا

مهاتير محمد (الإنترنت)

عُين رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد رئيسًا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي «خزانة».

أعلن ذلك مكتب رئيس الوزراء، الذي أضاف في بيان، نقلته «رويترز»، أنه تقرر تعيين أربعة مديرين في مجلس الصندوق من بينهم وزير الشؤون الاقتصادية محمد أزمين علي.

وتابع البيان أن التعيينات السابقة تسري على الفور على أن يجري في وقت لاحق تعيين العضو المنتدب للصندوق البالغ حجمه 157.2 مليار رنجيت (38.77 مليار دولار).

وعرض العضو المنتدب للصندوق وكامل مجلس الإدارة الاستقالة الأسبوع الماضي في أكبر تغيير بإدارة الشركات شبه الحكومية منذ تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة.