الذهب يتماسك قبل اجتماع المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية

تماسك الذهب، اليوم الإثنين، قبل اجتماع يعقده البنك المركزي الأميركي يمكن أن يتمخض عنه مؤشرات بشأن الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة الأميركية والدولار وهما مؤشران رئيسيان لأسعار المعدن الأصفر.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1221.93 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أدنى مستوى في عام عند 1211.08 دولار هذا الشهر. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 % إلى 1219 دولارًا للأوقية.

ومن شأن ارتفاع العملة الأميركية أن يزيد تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى مما يكبح الطلب. وأدى ارتفاع الدولار منذ منتصف أبريل إلى تكبد الذهب خسارة بنحو 10 % في المعاملات الفورية.

ومن المتوقع أن يُبقي اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ غدًا الثلاثاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد زيادتها في يونيو، لكن المستثمرين يتطلعون إلى مؤشرات بشأن توقيت الزيادة التالية.

ويتوقع المستثمرون زيادة أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام وثلاث مرات في العام القادم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 15.48 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.6 % إلى 820.30 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 925.80 دولار للأوقية.