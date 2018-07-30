الليرة التركية تنخفض أكثر من 1% أمام الدولار

انخفضت الليرة التركية بنسبة تفوق 1% مسجلة 4.9 مقابل الدولار، اليوم الإثنين، إذ أثر تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة سلبًا على العملة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد هبطت الليرة إلى 4.9010 للدولار في أدنى مستوى لها في نحو أسبوع وجرى تداولها عند 4.8980.

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تطلق قسًا أميركيًا، وهو ما أثار رد فعل غاضب من تركيا، وفاقم التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وجاءت تهديدات ترامب بعد سماح محكمة تركية بنقل القس آندرو برانسون إلى الإقامة الجبرية بعد أن قضى 21 شهرًا رهن الاحتجاز. وتجري محاكمة برانسون في تهم تتعلق بالإرهاب.

وتشهد الليرة التركية عامًا مضطربًا، إذ خسرت نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام الجاري.