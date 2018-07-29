مونتينيغرو تطلق برنامج استثمار للجنسية أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 11:52 صباحا

أعلنت حكومة مونتينغرو (الجبل الأسود، جنوب شرق أوروبا)، إطلاق برنامج أكتوبر المقبل، يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق برنامج المواطنة من خلال الاستثمار.

وقال موقع فاينشال بوست إن البرنامج لعدد محدود يبلغ 2000 من مقدمي الطلبات من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وحددت متطلبات الاستثمار بحسب مصادر رسمية في دفع 100 ألف يورو على صورة تبرع لصندوق الحكومة، واستثمار مبلغ 250 ألف يورو في العقارات المعتمدة في منطقة غير مطورة شمالي البلاد، واستثمار مبلغ 450 ألف يورو في العقارات المعتمدة بمنطقة متقدمة جنوبي البلاد.

ورحبت الشركة المتخصصة بالهجرة الاستثمارية، هينلي آند بارتنرز، بإعلان حكومة مونتينيغرو عن إطلاقها المرتقب لبرنامج الجنسية، وقالت إنها تعمل على إرشاد الحكومة منذ أكثر من 8 سنوات بشأن الإدراج المحتمل لبرنامج هجرة استثماري.

وبحسب خبراء اقتصاد فإن ما يجعل برنامج الجنسية أكثر جاذبية هو سرعة تطبيقه، مما يسمح بالحصول على وضع الإقامة الدائمة في غضون ثلاثة أسابيع، فيما يجرى منح المواطنة بعد ذلك خلال ستة شهور كمقيمين دائمين، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية.

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