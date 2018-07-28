«برنت» يحقق مكاسب أسبوعية مع انحسار التوترات التجارية وتوقف شحنات الخام السعودية

حفارة نفط بالولايات المتحدة (أرشيفية: رويترز)

حقق خام برنت الأوروبي القياسي مكاسب أسبوعية مدعومًا بانحسار التوترات التجارية، وتوقف مؤقت لشحنات الخام السعودية عبر مسار ملاحي رئيسي، رغم تراجع أسعار النفط تحت وطأة انخفاض في سوق الأسهم الأميركية.

وذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، اليوم السبت، أن برنت حقق زيادة أسبوعية 1.8% هي الأولى في أربعة أسابيع، لكن العقود الآجلة تراجعت 25 سنتًا، ليتحدد سعر التسوية عند 74.29 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا لتغلق عند 68.69 دولار للبرميل وتتراجع للأسبوع الرابع على التوالي وبنسبة 2.4% هذا الأسبوع. فيما تأثرت أسعار النفط سلبًا بالتراجع الواسع النطاق لأسواق الأسهم الأميركية، أمس الجمعة.

وقال كبير محللي السوق لدى «آر.جيه.أو»، فيليب سترايبل: «لعل في ذلك ما يشير إلى تباطؤ في الاقتصاد، مما قد يؤثر بدوره على استهلاك النفط».

وتجاهلت سوق النفط بدرجة كبيرة بيانات حكومية صدرت، الجمعة، أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بأسرع وتيرة له في نحو أربع سنوات.

وقال المحلل لدى مجموعة «برايس» للعقود الآجلة فيل فلين: «كان رقمًا قويًا ينبئ بطلب قوي على الطاقة لنهاية العام.. سبب عدم حدوث صعود بناء على ذلك هو أنه جاء منسجما مع التوقعات، لكن عندما يكون الناتج المحلي الإجمالي بتلك الضخامة، فذاك الكثير من النفط».

وأعلنت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة الأميركية زادت عدد الحفارات النفطية في الأسبوع المنتهي في 27 تموز بمقدار ثلاثة حفارات، وذلك للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

ومن جانبه، اعتبر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن السوق ما زالت متقلبة وخاضعة لتأثير التصريحات، مضيفًا أن السوق استوعبت بالفعل المخاطر المتعلقة بالعقوبات الأميركية على إيران.

وقال إن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها لا يبحثون خيارًا لتعزيز الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميًا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت السعودية إنها علقت شحن النفط عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر، أحد أهم مسارات الناقلات في العالم، بعد أن هاجمت جماعة الحوثيين سفينتين في الممر المائي. وهذا يعني وقفًا عمليا لشحنات النفط عبر قناة السويس المصرية، وخط أنابيب نقل الخام سوميد، الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن 4.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكرر تدفق عبر باب المندب في 2016 متجهًا صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.