ترامب يصفه بـ«المعجرة».. النمو الأميركي يتجاوز عتبة الـ4%

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 04:14 مساء
النمو الأميركي يتجاوز عتبة الـ4% للمرة الأولى منذ أربع سنوات

سجل النمو الأميركي تحسنًا ملحوظًا في الفصل الثاني وتجاوز عتبة الـ4% للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بحسب التقديرات الأولية لوزارة التجارة التي نُشرت الجمعة.

وتحسّن إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بين أبريل ويونيو إلى 4.1% في أعلى وتيرة سنوية منذ الفصل الأخير من العام 2014.

والسبب يعود إلى إقبال الأميركيين المتزايد على شراء السيارات، بالإضافة إلى الزيادة في مبيعات النفط والصويا إلى الخارج.

وفيما تعهد في السابق بتحقيق نمو متسارع ومستدام، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الارتفاع، واصفًا الأمر بـ«المعجزة» الاقتصادية، مؤكدًا أنّه «ليس نتيجة ستحصل مرة واحدة».

وأضاف ترامب، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «مع التوصل إلى اتفاقات تجارية إضافية سنحقق أرقامًا أعلى»، مضيفًا «أن النمو في الفصل الثالث سيكون «جيدا بشكل استثنائي»

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