«إيني» تتوقع قفزة كبيرة في إنتاج حقل ظُهر المصري

حقل ظُهر المصري. (أرشيفية. الإنترنت)

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، الجمعة، أن الطاقة الإنتاجية لحقل غاز ظهر المصري، قد تصل ملياري قدم مكعبة يوميًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، الأمر الذي سيوفر لمصر مليارات الدولارات من العملة الصعبة.

وقالت «إيني» في بيان بحسب وكالة «رويترز»، إن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر وصلت إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، وإن الإنتاج من المتوقع أن تصل لملياري قدم مكعبة يوميًا بحلول سبتمبر المقبل.

وأشارت الشركة إلى أنها جمعت 50 مليون يورو مقدمًا مقابل إمدادات غاز مستقبلية للحكومة المصرية.

ويعد حقل غاز ظهر المصري، أكبر حقل للغاز في مصر جرى اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، ويساعد الحقل الحكومة المصرية على تجاوز النقص في إمدادات الطاقة.

وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قال شهر يوليو الجاري إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميًا بنهاية العام الجاري بدعم من زيادة إنتاج حقل ظُهر.