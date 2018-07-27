«إيني» تتوقع قفزة كبيرة في إنتاج حقل ظُهر المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 01:43 مساء
حقل ظُهر المصري. (أرشيفية. الإنترنت)

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، الجمعة، أن الطاقة الإنتاجية لحقل غاز ظهر المصري، قد تصل ملياري قدم مكعبة يوميًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، الأمر الذي سيوفر لمصر مليارات الدولارات من العملة الصعبة.

وقالت «إيني» في بيان بحسب وكالة «رويترز»، إن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر وصلت إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، وإن الإنتاج من المتوقع أن تصل لملياري قدم مكعبة يوميًا بحلول سبتمبر المقبل.

وأشارت الشركة إلى أنها جمعت 50 مليون يورو مقدمًا مقابل إمدادات غاز مستقبلية للحكومة المصرية.

ويعد حقل غاز ظهر المصري، أكبر حقل للغاز في مصر جرى اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، ويساعد الحقل الحكومة المصرية على تجاوز النقص في إمدادات الطاقة.

 وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قال شهر يوليو الجاري إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميًا بنهاية العام الجاري بدعم من زيادة إنتاج حقل ظُهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السلطات الفرنسية تكشف سبب عودة طائرة الخطوط الصينية إلى باريس
دولى
كاركاتير خيري - البرلمان الليبي
كاريكاتير
في العدد 140: الصراع الفرنسي – الإيطالي على الملف الليبي ومقترحات تأمين موانئ ...
ليبيا
رونالدو يعترف «بالذنب» ويدفع 19 مليون يورو لإسبانيا
رياضة عالمية
تسجيل حالات الدرن المقاوم للمضادات الحيوية في ليبيا
ليبيا
«مركزي طرابلس» يسلِّم مصارف الكفرة 12 مليون دينار
ليبيا
«هيومن رايتس» ترفض تسمية ليبيا «مكانًا آمنًا» للمهاجرين
ليبيا
اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ
علوم وتكنولوجيا
الفياغرا تقتل الأطفال في هولندا
طب وصحة
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استعادة ماسة بـ20 مليون دولار بعد سرقتها