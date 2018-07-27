الليرة التركية تتراجع مع تهديدات ترامب بشأن «القس الأميركي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 01:24 مساء
عملات نقدية من الليرة التركية. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت الليرة التركية، اليوم الجمعة، بعد أن هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تطلق سراح قس أميركي، وهو ما أثار رد فعل غاضب من تركيا، وفاقم التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وذكرت وكالة «رويترز» أن العملة التركية بلغت 4.8650 ليرة للدولار، متراجعة عن مستوى الإغلاق السابق الذي بلغ 4.8555.

وكانت العملة التركية بلغت نحو 4.82 بعد ظهر أمس الخميس، قبل نشر تقارير بشأن التلويح بالعقوبات، ثم تراجعت لما يصل 4.89 ليرة للدولار.

وكثفت إدارة ترامب أمس حملة الضغط على أنقرة بعد يوم من سماح محكمة تركية بنقل القس آندرو برانسون إلى الإقامة الجبرية بعد أن قضى 21 شهرًا رهن الاحتجاز. وتجري محاكمة برانسون في تهم تتعلق بالإرهاب.

وتشهد الليرة التركية عامًا مضطربًا إذ خسرت نحو 20 % من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

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