الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبيل بيانات الناتج المحلي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 12:27 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار مقابل عملات منافسة قبيل نشر بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتي قد تسلط الضوء على وتيرة رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الذهب زاد 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 1223.96 دولار للأوقية (الأونصة). لكن المعدن الأصفر يتجه إلى ثالث تراجع أسبوع على التوالي.

وانخفض المعدن الأصفر 0.2 % في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس إلى 1223.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.02 % إلى 94.732. ومقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.2 % إلى 110.98 ين.

ومن شأن انخفاض سعر الدولار أن يجعل الذهب المقوم به أرخص ثمنًا لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 15.43 دولار للأوقية لكنها اتجهت إلى تسجيل تراجع للأسبوع السابع على التوالي.

وزاد البلاديوم 0.4 % إلى 930.50 دولار للأوقية وارتفع بأكثر من 4 % خلال الأسبوع في ما قد يكون أكبر مكسب أسبوعي للمعدن منذ الأسبوع المنتهي في 20 أبريل.

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