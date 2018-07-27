الدولار يسجل أعلى مستوى في 5 أيام

عملات نقدية من فئة مائة دولار. (رويترز)

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياته في خمسة أيام مع ترقب المستثمرين معرفة بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وما إذا كانت ستفعل أي شيء من شأنه التأثير على العملة الأميركية التي ظلت قوية لشهور.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد واصل الدولار صعوده اليوم حيث ارتفع 0.4 % مقابل سلة عملات ليسجل مؤشره 94.796، وهو أعلى مستوى في خمسة أيام، قبل أن يجري تداوله دون تغير يذكر.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه بشأن قوة الدولار متجاهلًا ما جرت عليه العادة من أن يتجنب زعماء الولايات المتحدة التدخل بشكل علني في الأسواق المالية.

لكن العملة الأميركية ظلت لا تبرح مكانها بالقرب من أعلى مستوى في عام، والذي سجلته الأسبوع الماضي.

في الوقت ذاته عوض اليورو بعض خسائره التي مني بها أمس الخميس عندما أبقى البنك المركزي الأوروبي على جدوله الزمني للتخلي عن سياسته النقدية.

واستقر اليورو عمليًا عند 1.1654 دولار.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة هبطت بأكثر من 0.7 % أمس بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وانخفض الدولار 0.3 % مقابل العملة اليابانية إلى 110.965 ين بعدما لم يتمكن من الاحتفاظ بمكاسبه عقب ارتفاع لفترة وجيزة إلى 111.25 نقطة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني عند 1.3123 دولار. وكانت العملة البريطانية هبطت 0.6 % في التعاملات الليلية حيث بددت قوة الدولار وزيادة الضبابية بشان مفاوضات الانفصال البريطاني الأثر الإيجابي للمراهنة على رفع بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.7392 دولار أميركي متعافيًا بعض الشيء بعد الهبوط الذي سجله في اليوم السابق.