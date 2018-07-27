النفط يتراجع بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 10:27 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في تعاملات هادئة بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أيام، لكنها تلقت دعمًا من وقف السعودية لنقل الخام عبر ممر ملاحي هام وانخفاض المخزونات الأميركية وانحسار التوترات التجارية بين واشنطن وأوروبا.

وذكرت وكالة «رويترز» أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت انخفضت خمسة سنتات إلى 74.49 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.8 % أمس الخميس. وتتجه هذه العقود إلى تحقيق مكسب بنحو 2 % هذا الأسبوع، وهي أول زيادة من نوعها في أربعة أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 69.56 دولار للبرميل بعدما ارتفعت بنحو 0.5 % في الجلسة السابقة. ويتجه العقد إلى تسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 1.3 % في تراجع للأسبوع الرابع على التوالي.

وقالت السعودية أمس إنها ستوقف بشكل مؤقت شحنات النفط المنقولة عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر بعد هجوم شنته حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

ومن شأن أي إغلاق لمضيق باب المندب الواقع بين سواحل اليمن وأفريقيا في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر أن يوقف الشحنات التي تمر عبر قناة السويس وخط سوميد لأنابيب النفط الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأبرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اتفاقًا مفاجئًا يوم الأربعاء الماضي أنهى مخاطر نشوب حرب تجارية فورية بين الجانبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السلطات الفرنسية تكشف سبب عودة طائرة الخطوط الصينية إلى باريس
دولى
كاركاتير خيري - البرلمان الليبي
كاريكاتير
في العدد 140: الصراع الفرنسي – الإيطالي على الملف الليبي ومقترحات تأمين موانئ ...
ليبيا
رونالدو يعترف «بالذنب» ويدفع 19 مليون يورو لإسبانيا
رياضة عالمية
تسجيل حالات الدرن المقاوم للمضادات الحيوية في ليبيا
ليبيا
«مركزي طرابلس» يسلِّم مصارف الكفرة 12 مليون دينار
ليبيا
«هيومن رايتس» ترفض تسمية ليبيا «مكانًا آمنًا» للمهاجرين
ليبيا
اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ
علوم وتكنولوجيا
الفياغرا تقتل الأطفال في هولندا
طب وصحة
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استعادة ماسة بـ20 مليون دولار بعد سرقتها