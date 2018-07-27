النفط يتراجع بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أيام

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في تعاملات هادئة بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أيام، لكنها تلقت دعمًا من وقف السعودية لنقل الخام عبر ممر ملاحي هام وانخفاض المخزونات الأميركية وانحسار التوترات التجارية بين واشنطن وأوروبا.

وذكرت وكالة «رويترز» أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت انخفضت خمسة سنتات إلى 74.49 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.8 % أمس الخميس. وتتجه هذه العقود إلى تحقيق مكسب بنحو 2 % هذا الأسبوع، وهي أول زيادة من نوعها في أربعة أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 69.56 دولار للبرميل بعدما ارتفعت بنحو 0.5 % في الجلسة السابقة. ويتجه العقد إلى تسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 1.3 % في تراجع للأسبوع الرابع على التوالي.

وقالت السعودية أمس إنها ستوقف بشكل مؤقت شحنات النفط المنقولة عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر بعد هجوم شنته حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

ومن شأن أي إغلاق لمضيق باب المندب الواقع بين سواحل اليمن وأفريقيا في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر أن يوقف الشحنات التي تمر عبر قناة السويس وخط سوميد لأنابيب النفط الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأبرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اتفاقًا مفاجئًا يوم الأربعاء الماضي أنهى مخاطر نشوب حرب تجارية فورية بين الجانبين.