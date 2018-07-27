تراجع الليرة التركية بعد تهديدات ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 08:59 صباحا
عملات ورقية فئة 50 ليرة تركية. (رويترز)

تراجعت الليرة التركية اليوم الجمعة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تطلق سراح قس أمريكي، ما أثار رد فعل غاضب من تركيا وفاقم التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وبلغت العملة التركية 4.8650 ليرة للدولار متراجعة عن مستوى الإغلاق السابق الذي بلغ 4.8555. وكانت العملة التركية قد بلغت نحو 4.82 بعد ظهر الخميس قبل نشر تقارير بشأن التلويح بعقوبات ثم تراجعت لما يصل 4.89 ليرة للدولار.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض عقوبات كبيرة على تركيا، على خلفية احتجازها القس الأميركي، فيما تحدت تركيا تلك التهديدات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا أحد يمكنه إصدار أمر لتركيا. لن نقبل أبدًا التهديدات أيًّا كان مصدرها. إن دولة القانون تنطبق على الجميع دون أي استثناء».

 

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