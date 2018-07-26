مصر تسجل فائضًا في الميزانية للمرة الأولى منذ 15 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 02:31 مساء
مقر البنك المركزي المصري في القاهرة. (أرشيفية. رويترز)

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس إن بلاده حققت فائضًا أوليًا في موازنة السنة المالية 2017-2018، وذلك للمرة الأولى في 15 عامًا وبنحو أربعة مليارات جنيه.

وأضاف كوجك، في مؤتمر صحفي بالقاهرة بحسب وكالة «رويترز»، أن العجز الكلي بالموازنة المصرية بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 بقيمة 434 مليار جنيه مقارنة مع 10.9% في السنة السابقة.

وتابع أن الإيرادات الضريبية لمصر زادت 36% إلى 628 مليار جنيه في 2017-2018.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

كانت مصر قالت في مارس الماضي إنها تستهدف عجزًا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 مقارنة مع 10.9 % في السنة السابقة.

ولجأت مصر إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات ضرورية لمعالجة عجز الميزانية. وتنتهي السنة المالية لمصر في 30 يونيو.

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