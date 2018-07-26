اليورو عند أعلى مستوى في 3 أيام مدفوعًا بآمال بشأن محادثات التجارة

عملة ورقية فئة 50 يورو. (أرشيفية. رويترز).

استقر اليورو، اليوم الخميس، عند أعلى مستوى في ثلاثة أيام في الوقت الذي تنحسر فيه المخاوف من حرب تجارية عالمية بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على البدء في محادثات لتخفيض الرسوم الجمركية.

وبعد محادثات أجراها رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال ترامب إنهما اتفقا على «العمل معًا نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز الأخرى والدعم إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية بخلاف السيارات».

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد صعد اليورو 0.1% إلى 1.1738 دولار، ليواصل ارتفاعه بعدما زاد 0.4% في الجلسة السابقة. وقبل محادثات ترامب ويونكر انخفضت العملة الموحدة إلى 1.1664 دولار.

وانخفض اليوان الصيني 0.5% إلى 6.79 للدولار.

وتسبب انخفاض قيمة العملة الصينية أكثر من 6% مقابل الدولار منذ منتصف يونيو مع تصاعد التوترات التجارية في وضع ضغوط على الأسواق الناشئة المعتمدة على التصدير.

وزاد المستثمرون مراكز البيع في الأسبوعين الأخيرين على جميع عملات الأسواق الناشئة الآسيوية.

وتماسك مؤشر الدولار عند أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من ست عملات رئيسة وانخفض 0.25% إلى 94.131.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3202 دولار، حيث تلقت العملة البريطانية الدعم من توقعات بشأن زيادة بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.