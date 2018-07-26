مسؤول: الكويت تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 11:58 صباحا

قال مسؤول كويتي، اليوم الخميس، إن بلاده قد تتخذ قرارًا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد قرار سعودي مماثل، لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة، وأن قرارًا نهائيًا لم يتخذ بعد.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، بدر الخشتي، في رده على سؤال لوكالة «رويترز» أن «الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن».

وشدد الخشتي على أنه «لا بد أن يكون هناك بديل، ولا بد أن يكون كل شيء مدروسًا وبعدها نقرر».

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن، أمس الأربعاء، أن «السعودية قررت تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر في مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة فيه آمنة».

وقال الفالح: «إنه وحسب ما صرح به المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح الأربعاء بعد عبورهما مضيق باب المندب».

كانت  قناة «المسيرة»، التابعة لجماعة «أنصار الله»، قالت أمس إن «القوة البحرية استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.. وإن الصاروخ الذي أطلقوه على البارجة السعودية حقق إصابة مباشرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. «فيفا» يفصح عن الهدف الأجمل في المونديال
رياضة عالمية
داخلية الوفاق توضح أسباب ارتفاع الحوادث المرورية: الإطارات المستعملة قنبلة ...
ليبيا
برلماني فرنسي: محاولة ماكرون تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية العام «أمر متسرع»
ليبيا
منتخب ليبيا بين أزمتي إلغاء معسكر التشيك وغياب نجوم «الزعيم»
رياضة محلية
غراتسيانو: مستعدون لمساعدة القوات الليبية على «المشي على أقدامها»
ليبيا
صحف عربية: الرئيس الفرنسي يزور القاهرة قريبًا لمناقشة الوضع الليبي.. وهجوم ...
ليبيا
وزيرة الدفاع الإيطالية: سأحاول مقابلة حفتر لإرساء عملية شاملة برعاية أممية
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا بين إيطاليا وفرنسا!
كاريكاتير
بالفيديو: حالة طوارئ باليونان بعد مقتل وإصابة العشرات في حرائق الغابات
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

باطن الأرض يضمّ مليون مليار طن من الماس