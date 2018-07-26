مسؤول: الكويت تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب

قال مسؤول كويتي، اليوم الخميس، إن بلاده قد تتخذ قرارًا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد قرار سعودي مماثل، لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة، وأن قرارًا نهائيًا لم يتخذ بعد.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، بدر الخشتي، في رده على سؤال لوكالة «رويترز» أن «الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن».

وشدد الخشتي على أنه «لا بد أن يكون هناك بديل، ولا بد أن يكون كل شيء مدروسًا وبعدها نقرر».

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن، أمس الأربعاء، أن «السعودية قررت تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر في مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة فيه آمنة».

وقال الفالح: «إنه وحسب ما صرح به المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح الأربعاء بعد عبورهما مضيق باب المندب».

كانت قناة «المسيرة»، التابعة لجماعة «أنصار الله»، قالت أمس إن «القوة البحرية استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.. وإن الصاروخ الذي أطلقوه على البارجة السعودية حقق إصابة مباشرة».