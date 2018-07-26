صعود الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الانخفاض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 11:15 صباحا
سبائك ذهب في تركيا. (أرشيفية. رويترز)

تخلت أسعار الذهب عن مكاسب التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، في الوقت الذي صعد فيه الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني وسط توقعات قاتمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1227.61 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة بلغ المعدن الأصفر 1235.16 دولار، وهو أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع بدعم من محادثات تجارية إيجابية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.3% إلى 1227.70 دولار للأوقية.

وانخفض اليوان في المعاملات الخارجية 0.6% إلى 6.7910 للدولار. وتسبب نزاع تجاري محموم بين الصين والولايات المتحدة ودلائل على تباطؤ الاقتصاد وتحركات بكين لتيسير الأوضاع النقدية في التأثير سلبًا على النظرة المستقبلية لليوان.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة وأوروبا على إجراء مفاوضات لخفض الحواجز التجارية، لكن ضعف الأسواق الصينية يلقي الضوء على استمرار المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي.

ويترقب المستثمرون أيضًا اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم وبيانات النمو الاقتصادي الأميركي للربع الثاني، والمتوقع أن تصدر غدًا الجمعة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 15.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 17 يوليو عند 15.67 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.5% إلى 934.50 دولار للأوقية. ولامس البلاديوم أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 941.10 في الجلسة السابقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. «فيفا» يفصح عن الهدف الأجمل في المونديال
رياضة عالمية
داخلية الوفاق توضح أسباب ارتفاع الحوادث المرورية: الإطارات المستعملة قنبلة ...
ليبيا
برلماني فرنسي: محاولة ماكرون تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية العام «أمر متسرع»
ليبيا
منتخب ليبيا بين أزمتي إلغاء معسكر التشيك وغياب نجوم «الزعيم»
رياضة محلية
غراتسيانو: مستعدون لمساعدة القوات الليبية على «المشي على أقدامها»
ليبيا
صحف عربية: الرئيس الفرنسي يزور القاهرة قريبًا لمناقشة الوضع الليبي.. وهجوم ...
ليبيا
وزيرة الدفاع الإيطالية: سأحاول مقابلة حفتر لإرساء عملية شاملة برعاية أممية
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا بين إيطاليا وفرنسا!
كاريكاتير
بالفيديو: حالة طوارئ باليونان بعد مقتل وإصابة العشرات في حرائق الغابات
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

باطن الأرض يضمّ مليون مليار طن من الماس