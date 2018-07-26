صعود الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الانخفاض

سبائك ذهب في تركيا. (أرشيفية. رويترز)

تخلت أسعار الذهب عن مكاسب التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، في الوقت الذي صعد فيه الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني وسط توقعات قاتمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1227.61 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة بلغ المعدن الأصفر 1235.16 دولار، وهو أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع بدعم من محادثات تجارية إيجابية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.3% إلى 1227.70 دولار للأوقية.

وانخفض اليوان في المعاملات الخارجية 0.6% إلى 6.7910 للدولار. وتسبب نزاع تجاري محموم بين الصين والولايات المتحدة ودلائل على تباطؤ الاقتصاد وتحركات بكين لتيسير الأوضاع النقدية في التأثير سلبًا على النظرة المستقبلية لليوان.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة وأوروبا على إجراء مفاوضات لخفض الحواجز التجارية، لكن ضعف الأسواق الصينية يلقي الضوء على استمرار المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي.

ويترقب المستثمرون أيضًا اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم وبيانات النمو الاقتصادي الأميركي للربع الثاني، والمتوقع أن تصدر غدًا الجمعة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 15.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 17 يوليو عند 15.67 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.5% إلى 934.50 دولار للأوقية. ولامس البلاديوم أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 941.10 في الجلسة السابقة.