الذهب يصعد قبيل محادثات أميركا والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخلاف التجاري

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع استقرار الدولار قبيل اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لمناقشة قضايا تتعلق بالتجارة.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد ارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2 % إلى 1226.19 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.1 % إلى 1226.20 دولار للأوقية.

ويأتي الاجتماع بعدما فرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات الصلب والألومونيوم من الاتحاد الأوروبي في يونيو، بينما هدد ترامب بتوسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل السيارات ومكونات السيارات الأوروبية.

كما يترقب المستثمرون أيضًا بيانات النمو الاقتصادي الأميركي للربع الثاني من العام المنتظر إعلانها يوم الجمعة المقبل، حيث يتوقعون أن يتجاوز معدل النمو أعلى التوقعات الراهنة البالغ 4.1 %.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 15.46 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.4 % إلى 918.17 دولار للأوقية.

ولامس المعدنان أعلى مستوياتهما في أسبوع أمس الثلاثاء.

وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 832.65 دولار للأوقية. وكان المعدن قد بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 845.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.