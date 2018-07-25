اليورو يصعد قبل محادثات ترامب ويونكر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 11:15 صباحا
عملات فئة عشرة يورو ودولارات أميركية. (رويترز).

ارتفع اليورو، اليوم الأربعاء، قبيل محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لكن المكاسب جاءت محدودة في ظل توخي المستثمرين الحذر من الخلاف التجاري بين القوتين الاقتصاديتين.

وتسبب الغموض المحيط بالخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة وأوروبا في بقاء معظم العملات الرئيسية ومن بينها الدولار محصورة في نطاقات ضيقة اليوم، في الوقت الذي توجه فيه يونكر إلى واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب تركز على التجارة، بحسب وكالة «رويترز».

وقبيل عقد الاجتماع الثنائي اليوم، حدَّ يونكر من التوقعات قائلًا إنه «ليس متفائلًا».

وتقرر عقد المحادثات بعدما فرضت الولايات المتحدة رسومًا على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وهدد ترامب بتوسيع نطاق تلك الإجراءات لتشمل السيارات المصنعة في الاتحاد. في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن وضع تدابير جوابية.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.1 % إلى 1.1694 دولار. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية دون تغير يذكر عند 95.55.

وفي مقابل الين، ارتفع الدولار 0.1 % إلى 111.32 ين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تلقت العملة اليابانية دعمًا من توقعات بأن يخطو بنك اليابان المركزي خطوة جديدة نحو تقليص تحفيزه النقدي القوي.

وهبط الدولار الاسترالي بعدما أظهرت بيانات اليوم أن التضخم ظل عند مستوى متدن في الربع الماضي رغم نمو اقتصادي قوي. وجرى تداول العملة الاسترالية منخفضة 0.2 % عند 0.7407 دولار أميركي.

وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3 % إلى 6.7905 يوان للدولار.

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