ترامب يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية وسط توتر بشأن التجارة

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (أرشيفية: فرانس برس)

يستقبل دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لقاء على انفراد في البيت الأبيض، في أجواء من التوتر، في وقت تثير الحرب التجارية التي باشرها الرئيس الأميركي استياء حتى داخل معسكره الجمهوري.

وفي مؤشر إلى التوتر على خلفية الخلافات التجارية، أعلنت الإدارة الأميركية للتو عن مساعدة عاجلة بقيمة 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين جراء تدابير الرد على الرسوم الجمركية المشددة التي أقرتها واشنطن بحق الصين والاتحاد الأوروبي وكندا بصورة خاصة.

وفي هذا السياق، فإن اللقاء بين ترامب الذي وصل إلى سدة الرئاسة قبل 18 شهرًا ويونكر الذي يترأس السلطة التنفيذية الأوروبية منذ 2014 سيكون على قدر خاص من الحساسية، وفق «فرانس برس».

ويهدد ترامب باستمرار بتشديد التدابير التجارية ما لم تقدم بروكسل تنازلات، ملوحًا بفرض رسوم جمركية مشددة على واردات السيارات الأوروبية، ما يثير مخاوف بصورة خاصة في ألمانيا حيث يوظف هذا القطاع الأساسي حوالى 800 ألف شخص.

وأعربت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، التي ترافق يونكر إلى العاصمة الفيدرالية الأميركية قبل مغادرتها، عن الأمل في خفض حدة التصعيد.

غير أن المؤشرات لا تدل على مثل هذا التوجه، إذ حذر يونكر قائلًا: «سنواصل الرد على الاستفزازات»، فيما لفتت مالمستروم نفسها إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع قائمة بمنتجات أميركية إضافية يمكن استهدافها برسوم جمركية في حال فشلت المحادثات.

من جهته، ندد ترامب مرة جديدة عشية اللقاء بموقف أوروبا التي يستهدفها منذ عدة أشهر باشد انتقاداته.

«كل شيء سيسير على ما يرام»

وسخر الرئيس الأميركي من الأوروبيين الذين ينتقد افتقارهم إلى الجرأة برأيه، فكتب في تغريدة: «لدي فكرة من أجلهم. فلتسقط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كل الرسوم الجمركية والحواجز والمساعدات! ستكون هذه أخيرا السوق الحرة والتجارة الحرة! آمل أن يقوموا بذلك، نحن مستعدون، لكنهم لن يفعلوا».

وكتب أن «البلدان التي عاملتنا لسنوات بشكل غير منصف في التجارة آتية جميعها إلى واشنطن للتفاوض (...) الرسوم الجمركية هي أعظم ما يكون!»، مؤكدا أن استراتيجيته ستفضي إلى نتيجة وأن «كل شيء سيسير على ما يرام».

غير أن هذا النهج لا يلقى الإجماع بين الجمهوريين المؤيدين تقليديا للتبادل الحر. وقال رئيس مجلس النواب بول راين، أمس الثلاثاء: «لا أعتقد أن الرسوم الجمركية هي الرد الجيد».

وعلى غرار راين، يبدي العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين قلقهم إزاء تأثير الخلافات التجارية على نتائج الانتخابات التشريعية التي تجري في منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر.