النفط يصعد لليوم الثاني مع تراجع المخزونات الأميركية

حقل نفط. (ارشيفية. أسوشييتد بريس)

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما هدأ المخاوف من تخمة المعروض التي أثرت سلبًا على الأسواق في الجلسات الأخيرة.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو 0.8 % إلى 74.01 دولار للبرميل. وكان الخام سجل ارتفاعًا قدره 38 سنتًا عند التسوية أمس الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتًا أو 0.4 % إلى 68.79 دولار للبرميل، بعدما صعد نحو 1 % في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

كما ساهمت تقارير عن أن الصين ستزيد الإنفاق على البنية التحتية في تقليل المخاوف من أن تقوض التوترات التجارية مع الولايات المتحدة طلب البلاد على النفط.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو إلى 407.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون انخفاضها 2.3 مليون برميل.

وذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 808 آلاف برميل. وانخفض معدل استهلاك المصافي من الخام بمقدار 60 ألف برميل يوميًا.

وهبطت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها 713 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.