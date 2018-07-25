مشاريع استثمارية للصين في جنوب أفريقيا بقيمة 14 مليار دولار

الرئيسان الصيني شي جينبينغ (يسار) والجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، في بريتوريا، 24 يوليو 2018 (فرانس برس)

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رومافوسا، أن الصين ستقوم بمشاريع استثمارية في البلاد بقيمة 14 مليار دولار، وذلك إثر محادثات أجراها مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في بريتوريا عشية قمة لمجموعة «بريكس».

وقال رامافوسا، وإلى جانبه نظيره الصيني: «وقعنا عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم تهدف لتعميق علاقاتنا، تتضمن وعودًا استثمارية بقيمة 14 مليار دولار»، بحسب «فرانس برس».

وتابع، أمس الثلاثاء: «لم تبلغ التبادلات التجارية الثنائية أقصى إمكاناتها»، موضحًا أن الاستثمارات ستتركز على البنى التحتية والزراعة والتكنولوجيا.

ومن جانبه، قال الرئيس الصيني إن بلاده ستتخذ تدابير فاعلة لزيادة وارداتها من جنوب أفريقيا دعمًا للحكومة. ويشارك الرئيس الصيني، اليوم الأربعاء، في قمة «بريكس» للاقتصادات الناشئة والتي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

وتضمنت الاتفاقات الموقعة، أمس الثلاثاء، قرضًا بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة الطاقة الجنوب أفريقية «ايسكوم» التابعة للحكومة، والتي ترزح تحت وطأة ديون طائلة وتطاولها اتهامات بالفساد تعود لعهد حكومة زوما.

وتولى رامافوسا السلطة في فبراير، متعهدًا بإنعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين إثر استقالة جاكوب زوما، بعد فترة حكم دامت تسع سنوات شابتها فضائح فساد ومشاكل اقتصادية، ولا سيما ضعف النمو وارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مستوى.