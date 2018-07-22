إردوغان في أفريقيا للمشاركة في قمة «بريكس»

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال قمة حلف شمال الاطلسي في بروكسل. (فرانس برس)

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذا الأسبوع إلى زامبيا وجنوب أفريقيا، حيث تنعقد قمة دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، كما أعلنت الرئاسة الأحد.

وقالت الرئاسة إن تركيا ليست ضمن هذه المجموعة التي تضم أبرز الاقتصادات الناشئة، لكنها ستشارك في القمة التي تعقد في جوهانسبرغ بوصفها الرئيسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، بحسب «فرانس برس».

ويلتقي إردوغان الذي يزور جنوب أفريقيا من 25 إلى 27 يوليو، نظيره الروسي على هامش القمة. وسيزور في 28 من الجاري زامبيا، حيث يقوم بأول زيارة لرئيس تركي بحسب الرئاسة. وجعل إردوغان من توسيع الوجود التركي في أفريقيا من أولويات سياسته الخارجية. ومنذ انتخابه رئيسًا في 2014 زار إردوغان 20 بلدًا أفريقيًّا. وهذه الزيارة ستكون الأولى لأفريقيا منذ إعادة انتخابه في 24 يونيو لولاية ثانية مع صلاحيات معززة.