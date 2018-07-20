ترامب ينادي بإضعاف الدولار وينتقد علنًا السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الإنترنت)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنًا، ​​الخميس في تصريحات نقلتها «فرانس برس»، السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، في موقف نادر يستهدف فيه البيت الأبيض المصرف المركزي، الذي يؤكد باستمرار استقلاليته.

وأدت تصريحات ترامب إلى تراجع سعر الدولار وانخفاض أسواق المال في آسيا.

وقال ترامب، في مقابلة مع محطة «سي إن بي سي» تُبث بالكامل الجمعة: «لست راضيًا» عن السياسة النقدية التي ترفع أسعار الفائدة تدريجيًا «لكن في الوقت نفسه، أتركهم يفعلون ما يعتقدون أنه الأفضل».

وبعدما أكد أنه اختار «رجلاً جيدًا جدًا» لرئاسة الاحتياطي الفدرالي هو جيروم باول، الذي عينه خلفًا لجانيت يلين، قال ترامب إنه «ليس مسرورًا» بسياسته النقدية. وقال: «لأننا نشهد نموًا، يريدون أن يرفعوا مرة أخرى أسعار الفائدة. لست راضيًا عن ذلك».

ودان الرئيس الأميركي ارتفاع سعر الدولار أيضًا بسبب آفاق زيادة الفائدة والنزاعات التجارية. وقال «انظروا إلى سعر اليورو، إنه يتراجع! الصين عملتها تنخفض سريعًا. هذا يضعنا في وضع لا يخدم مصلحتنا».

وبهذه التصريحات، يخرق ترامب مرة أخرى الأعراف السائدة بأن يحترم الرئيس الأميركي استقلالية قرارات الاحتياطي الفدرالي.

وبعد بث المقاطع من المقابلة التي أجريت مع ترامب، سجل الدولار انخفاضًا في نيويورك. وبلغ سعر اليورو حوالي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش 1.1646 دولارًا، مقابل 1.1639 الأربعاء، بينما وصل سعر الدولار إلى 112.43 ينًا مقابل 112.86 ينًا مساء الأربعاء.

وفي طوكيو، فتحت البورصة على تراجع الخميس بعد أربع جلسات من الارتفاع. وتراجع مؤشر نيكاي 0.05 % لأسهم 225 شركة كبرى إلى 22754.17 نقطة، بينما خسر مؤشر توبيكس لكل الشركات 0.02 % ليصل إلى 1749.18 نقطة.

وينوي الاحتياطي الفدرالي الذي بدأ منذ سنتين عملية خروج من سياسة الفائدة المعدومة، أن يرفع معدل الفائدة الأساسي تدريجيًا مرتين هذه السنة لتبلغ 2.50 % بدلاً من 2 % اليوم.

وقال عمر ايسينر الذي يعمل في «كومونولث فورين اكستشينج» إن تصريحات ترامب «مهمة لأنها تخرق تقليدا احترمه بشكل صارم الرؤساء السابقون وهو استقلالية البنك المركزي للولايات المتحدة».

وأضاف أن الدولار تأثر خصوصًا بتصريحات ترامب «التي رأى فيها أن قوة الدولار مقابل اليورو والعملة الصينية يشكل عائقًا كبيرًا أمام الاقتصاد الأميركي»، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين كانا قد أشادا في الماضي بدولار ضعيف.

وتابع بأن «أي إشارة أخرى إلى أن الإدارة تعتبر الدولار سلاحًا في ترسانتها في الحرب التجارية يمكن أن تؤثر بشكل واضح (على الدولار) في المستقبل».