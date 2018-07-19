الذهب يهبط لأقل سعر في عام مع ارتفاع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 11:19 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، اليوم الخميس، ليسجل أدنى مستوياته في عام مع ارتفاع الدولار بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة أكثر وسط أداء اقتصادي قوي.

وذكرت وكالة «رويترز» أن السعر الفوري للذهب سجل انخفاضًا قدره 0.2% إلى 1223.56 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي مسجلًا 1220.41 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.4% إلى 1223.20 دولار للأوقية.

وقال كبير المتعاملين لدى شركة «لي تشيونج» لتداولات الذهب في هونغ كونغ، رونالد لونغ: «سوق الذهب إنما تقتفي أثر الدولار الأميركي، الدولار قوي ومن ثم يدفع السوق للهبوط».

وأضاف: «الاقتصاد لا يزال جيدًا وسعر الفائدة لا يزال مرتفعًا، وذلك أمر جيد للدولار الأميركي وسلبي للذهب في الوقت الجاري».

وارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى مدعومًا بتصريحات باول التي أكدت التوقعات لزيادتين أخريين على الأقل في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتراجعت الفضة 0.8% في المعاملات الفورية إلى 15.41 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أقل سعر لها منذ يوليو الماضي عند 15.33 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.4% إلى 810.30 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، سجل المعدن أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 798.14 دولار.

وهبط البلاديوم 0.1% إلى 905.47 دولار للأوقية. ونزل المعدن إلى أضعف مستوى له منذ التاسع من أبريل عندما بلغ 902.97 دولار أمس الأربعاء.

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