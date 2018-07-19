زيادة مفاجئة في المخزون الأميركي تجبر أسعار النفط إلى التراجع

حقل نفط في منطقة البريقة. ( أ ف ب)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركي ومستويات قياسية مرتفعة لإنتاج الولايات المتحدة.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 21 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 72.69 دولار للبرميل. ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1% لتسجل 68.69 دولار للبرميل، بحسب «رويترز».

كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11 مليون برميل يوميًا للمرة الأولى.

وزاد الإنتاج نحو مليون برميل يوميًا منذ نوفمبر بفضل زيادات سريعة في الحفر الصخري.

وتعززت أجواء المراهنة على انخفاض الأسعار بفعل قفزة قوية في مخزونات النفط الخام الأميركية، فقد ارتفعت المخزونات 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كان من المتوقع انخفاضها 3.6 مليون برميل.